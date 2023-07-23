В Караганде горит трансформаторная подстанция
Фото: скриншот видео
На территории "Караганды Жарык" произошло горение трансформаторной подстанции, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:15.
"23 июля в 13:15 поступило сообщение о пожаре по ул. Сатпаева. На территории "Караганды Жарык" произошло горение трансформаторной подстанции. Задействованы силы ДЧС".ДЧС Карагандинской области
В Instagram-аккаунте denski_blog опубликовали видео с разных частей города.
По неподтвержденной информации, в городе нет света. В местных пабликах жалуются на отключение электричества. Однако неясно, какие части города обесточены.
Обновлено: По данным ДЧС, произошло горение трансформаторного масла трансформатора №4 на площади 15 кв.м. Огонь ликвидирован в 14:24. Жертв и пострадавших нет.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ