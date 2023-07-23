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В Караганде горит трансформаторная подстанция

пожар Фото: скриншот видео
На территории "Караганды Жарык" произошло горение трансформаторной подстанции, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:15.

"23 июля в 13:15 поступило сообщение о пожаре по ул. Сатпаева. На территории "Караганды Жарык" произошло горение трансформаторной подстанции. Задействованы силы ДЧС".ДЧС Карагандинской области

В Instagram-аккаунте denski_blog опубликовали видео с разных частей города.

По неподтвержденной информации, в городе нет света. В местных пабликах жалуются на отключение электричества. Однако неясно, какие части города обесточены.

Обновлено: По данным ДЧС, произошло горение трансформаторного масла трансформатора №4 на площади 15 кв.м. Огонь ликвидирован в 14:24. Жертв и пострадавших нет.

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