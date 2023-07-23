Прогноз погоды в Казахстане на 24 июля

Синоптики "Казгидромета" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 24 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе – сильный дождь. Лишь на юге, востоке, в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской, Жетысуской и Абайской областях, областях, на юге Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара +35+43°С.

Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара до +42°С.

Материал по теме Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на 23-25 июля

В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.