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10 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Колумбии

10 человек погибли после падения автобуса с обрыва в Колумбии Фото: Twitter/Fuerzas Militares de Colombia
10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате падения автобуса в обрыва в Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Tiempo, автобус упал с высоты 200 метров.

Среди погибших двое несовершеннолетних.

Всего в автобусе находился 41 пассажир.

По предварительным данным, в автобусе из города Кукута в город Вальедупар ехали мигранты из Венесуэлы.

Причины аварии уточняются, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог.

Ранее стало известно о гибели 44 человек во время ливней в Южной Корее.

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