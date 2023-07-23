10 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Колумбии

Фото: Twitter/Fuerzas Militares de Colombia

10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате падения автобуса в обрыва в Колумбии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Tiempo, автобус упал с высоты 200 метров. Среди погибших двое несовершеннолетних. Всего в автобусе находился 41 пассажир.

По предварительным данным, в автобусе из города Кукута в город Вальедупар ехали мигранты из Венесуэлы. Причины аварии уточняются, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог. Ранее стало известно о гибели 44 человек во время ливней в Южной Корее. Читайте также Лукашенко на встрече с Путиным: Нас начали напрягать "вагнеровцы"

Следите за новостями zakon.kz в: