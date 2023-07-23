10 человек погибли при падении автобуса с обрыва в Колумбии
Фото: Twitter/Fuerzas Militares de Colombia
10 человек погибли и более 30 получили ранения в результате падения автобуса в обрыва в Колумбии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета El Tiempo, автобус упал с высоты 200 метров.
Среди погибших двое несовершеннолетних.
Всего в автобусе находился 41 пассажир.
По предварительным данным, в автобусе из города Кукута в город Вальедупар ехали мигранты из Венесуэлы.
Причины аварии уточняются, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог.
Ранее стало известно о гибели 44 человек во время ливней в Южной Корее.
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