44 человека погибли во время ливней в Южной Корее

Продолжающиеся с прошлой недели ливни вызвали оползни и потопы в регионах Южной Кореи. В результате стихийного бедствия погибли 44 человека, один спасатель пропал без вести в ходе поисковых работ, сообщает Zakon.kz.

По данным корейских властей, на утро 19 июля жертвами продолжающихся дождей в регионах страны стали 44 человека. Люди погибли в результате оползней и потопов, которые образовались из-за стихии. Еще тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома, пишет издание Рёнхап.

Еще одной жертвой ливней стал морской пехотинец, который участвовал в спасательной операции по поиску людей. Его унесло потоком воды реки, в которую он упал. Коллеги не смогли спасти его, но предприняли несколько попыток.

Как сообщил утром в среду премьер-министр Хан Док Су, к концу недели в регионе снова ожидаются обильные осадки и властям необходимо тщательно подготовиться к возможному ухудшению.

Как сообщалось ранее, в регионах были перекрыты сотни дорог, тысячи людей эвакуировали в пункты временного содержания. За пять дней прошлой недели общий объем осадков в стране составил 470 мм.