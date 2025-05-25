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Мир

Вылетели через стекло и упали в пропасть: подробности страшного ДТП со студенческим автобусом в Колумбии

ДТП, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 12:41 Фото: Х/Geopoliticalkid
По меньшей мере 10 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате аварии с участием студенческого автобуса в Колумбии, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции RCN, авария случилась 24 мая на Геликоидальном мосту в секторе Ла-Линеа.

"Специальный автобус врезался в перила одного из сооружений. Число погибших составило 10 человек, 11 получили ранения", – отмечается в материале.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 26 пассажиров: 23 студента инженерного факультета университета Гумбольдта, два профессора и сотрудник университетской пресс-службы. Все они, по предварительным данным, ехали с практического занятия в туннелях данного района.

Предположительно, водитель не справился с управлением из-за механической неисправности автобуса. Машина врезалась в перила эстакады, и некоторые пассажиры упали в пропасть.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали в медицинские учреждения. По факту произошедшего проводится расследование для установления точных причин аварии.

В университете Гумбольдта объявлен двухдневный траур.

Ранее не менее 16 человек погибли и 35 пострадали во время аварии с участием пассажирского автобуса на Шри-Ланке, который сорвался в обрыв. Трагедия случилась 11 мая 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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