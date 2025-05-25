Вылетели через стекло и упали в пропасть: подробности страшного ДТП со студенческим автобусом в Колумбии

По меньшей мере 10 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате аварии с участием студенческого автобуса в Колумбии, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции RCN, авария случилась 24 мая на Геликоидальном мосту в секторе Ла-Линеа.

"Специальный автобус врезался в перила одного из сооружений. Число погибших составило 10 человек, 11 получили ранения", – отмечается в материале.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 26 пассажиров: 23 студента инженерного факультета университета Гумбольдта, два профессора и сотрудник университетской пресс-службы. Все они, по предварительным данным, ехали с практического занятия в туннелях данного района.

#Ampliación | La Policía de Quindío informó que en el bus accidentado en la vía Cajamarca – Calarcá iban 23 estudiantes y tres profesores de la facultad de ingeniería de la Universidad Von Humboldt. https://t.co/SFgkERsHkY pic.twitter.com/kkkeFBL87o — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 24, 2025

Предположительно, водитель не справился с управлением из-за механической неисправности автобуса. Машина врезалась в перила эстакады, и некоторые пассажиры упали в пропасть.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали в медицинские учреждения. По факту произошедшего проводится расследование для установления точных причин аварии.

В университете Гумбольдта объявлен двухдневный траур.

Ранее не менее 16 человек погибли и 35 пострадали во время аварии с участием пассажирского автобуса на Шри-Ланке, который сорвался в обрыв. Трагедия случилась 11 мая 2025 года.