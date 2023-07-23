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Сход селя в Талгаре прокомментировали в МЧС РК

Схода селя в Талгаре прокомментировали в МЧС РК Фото: МЧС РК
Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов прокомментировал последствия размытия земляной дамбы в городе Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Плотина Талгар расположена в 5 км от города. Бревноуловитель расположен в 350 м выше плотины. Его длина – 5,5 м, ширина – 5,5-6,0 м. С верхнего бьефа (часть реки выше подпорного сооружения) дамба укреплена валунами.

Основная функция бревноуловителя – остановка бревен, корней, стволов и веток деревьев, а также другого плавающего мусора.

В МЧС РК рассказали, что после прохождения селевого потока 21 июля этого года забилось водопропускное сооружение бревноуловителя. В результате чего земляную дамбу с правой стороны размыло. Образовалась промоина длиной 5,5 м, шириной 3 м, глубиной 1,2 м, объемом около 20 кубометров.

"В течение суток дамба была восстановлена, угрозы населению нет. Максимальный расход воды составил 37,8 м3/с, мутность – 4 балла. Было вывезено 7 КАМАЗов стволов деревьев и 15 КАМАЗов наносов", – говорится в сообщении.

Восстановление промоины было проведено собственными силами филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита". В настоящее время водный поток проходит в транзитном режиме.

Земляную дамбу в Талгаре размыло 22 июля 2023 года.

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