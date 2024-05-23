Как сейчас выглядит размытая дамба в Атырауской области, показали в МЧС
Фото: МЧС РК
В Атырауской области восстановили размытую ночью дамбу, сообщает Zakon.kz.
Процесс восстановления 23 мая показали в МЧС РК.
По данным ведомства, ситуация в поселке Жалгансай стабилизировалась
"Этой ночью в населенном пункте устранен размыв защитной дамбы. Подтопления жилых домов не допущено. В аварийно-спасательных работах были задействованы 812 человек. Это группировка спасателей из Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Алматинской областей, военнослужащие МЧС и МО, волонтеры, сотрудники МВД и местного акимата", – говорится в сообщении.
Вдоль дорожного полотна возвели земляной вал длиной 800 м и высотой около 1,5 м. Уложено более 7000 мешкотары с инертным материалом. Работы по откачке воды продолжаются.
Из-за прорыва дамбы ночью срочно эвакуировали жителей села Жалгансай. Их разместили в эвакопункте средней школы им. Д. Туленова.
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