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Как сейчас выглядит размытая дамба в Атырауской области, показали в МЧС

Прорыв дамбы в Атырауской области, как выглядит, восстановление, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:14 Фото: МЧС РК
В Атырауской области восстановили размытую ночью дамбу, сообщает Zakon.kz.

Процесс восстановления 23 мая показали в МЧС РК.


По данным ведомства, ситуация в поселке Жалгансай стабилизировалась

"Этой ночью в населенном пункте устранен размыв защитной дамбы. Подтопления жилых домов не допущено. В аварийно-спасательных работах были задействованы 812 человек. Это группировка спасателей из Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Алматинской областей, военнослужащие МЧС и МО, волонтеры, сотрудники МВД и местного акимата", – говорится в сообщении.

Вдоль дорожного полотна возвели земляной вал длиной 800 м и высотой около 1,5 м. Уложено более 7000 мешкотары с инертным материалом. Работы по откачке воды продолжаются.

Из-за прорыва дамбы ночью срочно эвакуировали жителей села Жалгансай. Их разместили в эвакопункте средней школы им. Д. Туленова.

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МЧС РК Атырауская область Паводки-2024 2024 год Спасатели
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