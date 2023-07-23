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Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов Фото: pxhere
Эксперт пояснила, что одна из главных проблем обезжиренных продуктов заключается в том, что они практически не содержат необходимых для организма жиров животного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Часто в обезжиренные продукты добавляют гидрогенизированные растительные жиры и трансжиры, которые гораздо вреднее. Они могут вызвать холестериновые бляшки, проблемы с сердцем, сосудами, печенью, поджелудочной и даже рак.

Именно жиры помогают нам поддерживать внешнюю и внутреннюю красоту, формируя липидную мантию для всех клеток организма. От их поступления зависит качество кожи и волос, а также слаженная работа всех наших систем, включая репродуктивную функцию, образование витамина D и желчных кислот, работу головного мозга, состоящего более чем на треть из жира.

Маргарита Королева добавила, что добавки, присутствующие в обезжиренных продуктах, вызывают инсулинорезистентность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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