Диетолог: три "жирных" продукта помогут похудеть

Диетолог Мария Капралова рассказала о трех "жирных" продуктах, которые помогут снизить вес и улучшить состояние организма, сообщает Zakon.kz.

Эксперт рассказала, что авокадо, нерафинированные масла и орехи помогут снизить вес и насытить организм полезными витаминами и микроэлементами. Об этом пишет Газета.Ru.

"Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками", – рассказала она.

Растительные масла прямого отжима не менее важны для организма, считает диетолог. Врач рекомендует использовать льняное, кунжутное, горчичное масло, а также масло тмина и грецкого ореха.

"Правильные жиры дают организму чувство длительного насыщения, поддерживают здоровье всех органов и тканей, делают сосуды эластичными, улучшают кожу и качество волос, повышают иммунитет, налаживают работу всего ЖКТ, улучшают память и укрепляют иммунитет". Мария Капралова, диетолог

Рекомендует специалист также обратить внимание на орехи. Миндаль, фисташки, фундук, пекан, кешью. Все эти виды орехов принесут немалую пользу организму.

"Орехи улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса. Они хорошо насыщают, что помогает контролировать аппетит, и улучшают пищеварение. Также орехи предотвращают развитие диабета и инсулинорезистентности и являются отличной профилактикой болезни Альцгеймера". Мария Капралова, диетолог

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