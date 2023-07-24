Какой метеорный поток можно будет наблюдать в конце июля

Астрономы рассказали, что метеорный поток Южные дельта-Аквариды, из созвездия Водолей достигает максимума действия в ночь с 30 на 31 июля, сообщает Zakon.kz

По прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 25 метеоров в час.

Поток действует уже с 18 июля и по 21 августа. Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.

Однако, как отметили специалисты Московского планетария в 2023 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид неблагоприятные. В ночь максимума Луна будет полной на 95%. Полнолуние существенно помешает наблюдениям.

Отметим, что Южные Дельта Аквариды не очень активный поток, даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час. Метеоры потока не очень яркие, имеющие желтоватый цвет. Как и все метеорные потоки, Южные Дельта Аквариды нужно наблюдать за городом - подальше от городской засветки неба. Наблюдать этот звездопад лучше всего в период с 01 часа ночи и до 03 часов утра, так как в это время метеорный поток становится наиболее интенсивным.

Ранее мы писали что в середине лета в звездном небе любители смогут наблюдать два метеорных потока.