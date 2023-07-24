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ЧМ по плаванию: казахстанец Адильбек Мусин не смог выйти в полуфинал

ЧМ по плаванию: казахстанец Адильбек Мусин не смог выйти в полуфинал Фото: olympic.kz
Казахстанский пловец Адильбек Мусин принял участие в квалификации ЧМ на дистанции 50 метров баттерфляем. Ему не удалось пройти в полуфинал ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz

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Мусин в предварительном заплыве финишировал седьмым со временем 23.55. Его итоговое место - 24.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) до 30 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию. От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов по четырем видам спорта.

Первую медаль в копилку страны принес казахстанец Эдуард Ким. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях по артистическому плаванию (соло, техническая программа). Ким набрал 216 баллов, что и принесло ему третье место.

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