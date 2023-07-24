ЧМ по плаванию: казахстанец Адильбек Мусин не смог выйти в полуфинал

Казахстанский пловец Адильбек Мусин принял участие в квалификации ЧМ на дистанции 50 метров баттерфляем. Ему не удалось пройти в полуфинал ЧМ-2023, сообщает Zakon.kz

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Мусин в предварительном заплыве финишировал седьмым со временем 23.55. Его итоговое место - 24.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) до 30 июля. Спортсмены со всего мира разыграют 74 комплекта медалей по плаванию, водному поло, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду и артистическому плаванию. От Казахстана на мировое первенство отправились 50 атлетов по четырем видам спорта.

Первую медаль в копилку страны принес казахстанец Эдуард Ким. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях по артистическому плаванию (соло, техническая программа). Ким набрал 216 баллов, что и принесло ему третье место.