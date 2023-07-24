В Москве очередная атака беспилотников
По информации Telegram - канала "Срочно, сейчас" жители разных районов Москвы сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. О громких звуках сообщали жители центра и юга столицы. По их словам примерно в 4 прозвучал первый взрыв, затем поднялся дым.
Сообщается о взрыве на улице Лихачёва в Москве. Предварительно, БПЛА попал в здание, где находится "Леруа Мерлен".
По информации Telegram- канал "112" у здания на Комсомольском проспекте в Москве, недалеко от Министерства обороны, найдены осколки украинского БПЛА
В помещении выбиты стекла, вокруг машины полиции и скорой. Движение по Комсомольскому проспекту перекрыто в обе стороны.
На месте работают экстренные службы.
Несколько минут назад стало известно, о том, что ещё один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачёва в Москве. Об этом сообщает в Telegram RT.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram - канале прокомментировал ситуацию так:
"Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", - сообщил Собянин.
В Минобороне РФ также подтвердили попытку осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы.
"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.