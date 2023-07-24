В Москве очередная атака беспилотников

Жители многих районов Москвы сообщают о взрывах. Предварительно, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram - канала "Срочно, сейчас" жители разных районов Москвы сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. О громких звуках сообщали жители центра и юга столицы. По их словам примерно в 4 прозвучал первый взрыв, затем поднялся дым.

Сообщается о взрыве на улице Лихачёва в Москве. Предварительно, БПЛА попал в здание, где находится "Леруа Мерлен".

По информации Telegram- канал "112" у здания на Комсомольском проспекте в Москве, недалеко от Министерства обороны, найдены осколки украинского БПЛА

В помещении выбиты стекла, вокруг машины полиции и скорой. Движение по Комсомольскому проспекту перекрыто в обе стороны.

На месте работают экстренные службы.

Несколько минут назад стало известно, о том, что ещё один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачёва в Москве. Об этом сообщает в Telegram RT.