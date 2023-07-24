Казахстанские каратисты впервые стали лучшими на чемпионате Азии

В городе Малакка (Малайзия) завершился XIX чемпионат Азии по карате WKF среди мужчин и женщин. Сборная Казахстана выступила на нем блестяще, первый раз выиграв общекомандный зачет, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Дирекции развития спорта 23 июля, в чемпионате Азии-2023 по карате WKF участвовали около 400 спортсменов из 31 страны. Честь Казахстана защищали 19 каратистов. В заключительный день соревнований участники разыграли призовые места в командном зачете программы "кумите".





Фото: Instagram/drs_kz

В этой дисциплине мужская команда РК завоевала серебряные медали, уступив в решающем поединке представителям Ирана.





Фото: Instagram/drs_kz

Несмотря на это поражение, по суммарным показателям в медальном зачете сборная Казахстана впервые заняла первое общекомандное место. В активе наших каратистов три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.

Родоначальники этого вида спорта, мастера из Японии, в этот раз довольствовались вторым местом: три "золота", три "серебра" и две "бронзы". На третьей строчке расположились каратисты Ирана (3-2-7).

Ранее юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 ЧМ-2023 по стрельбе.