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Юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 ЧМ-2023 по стрельбе

Юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 ЧМ-2023 по стрельбе Фото: Instagram/drs_kz
Юниорская сборная Казахстана завершила участие в ЧМ-2023 по стрельбе по мишеням в Чханвоне (Южная Корея). По итогам соревнований она вошла в список пяти лучших команд. В последний день состязаний наши снайперы завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Дирекции по развитию спорта 23 июля, в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров (переменный ритм) юниорская сборная Казахстана заняла первое место. Честь страны защищали сестры Зухра и Фатима Ирназарова, а также Александра Садуакасова.

Стрельба Золото ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

В личном зачете этой программы Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль, а ее сестра Зухра Ирназарова остановилась на третьей позиции. В этой же дисциплине мужская сборная Казахстана удостоилась бронзовых наград, пропустив вперед Украину и Финляндию. Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев и Даниил Яковенко набрали в итоге 1080 очков.

Стрельба Золото ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

Всего казахстанские спортсмены на ЧМ-2023 в Чханвоне заработали четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали, войдя в пятерку лучших команд в общем зачете. В этом году в соревнованиях среди юниоров приняли участие около 600 спортсменов из 45 стран. Казахстанцы выступали только в трех категориях – винтовка (юниорки), пистолет (юниоры), движущаяся мишень (юниоры и юниорки).

Ранее на этих же соревнованиях казахстанский спортсмен Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе среди юниоров, завоевав золотую медаль для национальной сборной.

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