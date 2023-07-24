Женщину, связавшую руки ребенка за долги родителей, арестовали в Алматинской области

Фото: pexels

История с издевательствами над ребенком в Алматинской области получила продолжение. 19 июля 2023 года женщина перевязала рот и руки девочке, а потом увела ее на территорию заброшенного здания. Сегодня, 24 июля, стало известно, что женщина арестована, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: