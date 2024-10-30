Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новорожденного ребенка нашли мертвым в Алматинской области

новорожденного ребенка нашли мертвым в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 18:14 Фото: pixabay
В заброшенном здании села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области нашли тело новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой Алматы", трагедия произошла 29 октября. Также отмечается, что полиция задержали предполагаемую убийцу младенца.

"Предполагаемую мать ребенка госпитализировали", – говорится в публикации.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области. Отметим, что факт смерти ребенка подтвердился.

Ранее сообщалось, что в селе Туймекент Жамбылской области обнаружены тела двух подростков, погибших с разницей в один день.

Читайте также

мать подозревают в гибели младенца в Алматинской области
В убийстве младенца в Алматинской области полиция подозревает его мать
Самосвал вылетел с дороги в карьере в Хромтау, погибли двое
Самосвал на высокой скорости вылетел с дороги в карьере: погибли два человека
Лифт сорвался в Караганде, стройка, погиб человек
Лифт сорвался в ЖК в Караганде: погиб человек
Елена Беляева
Алматинская область 2024 год Убийство Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: