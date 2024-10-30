Новорожденного ребенка нашли мертвым в Алматинской области

В заброшенном здании села Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области нашли тело новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой Алматы", трагедия произошла 29 октября. Также отмечается, что полиция задержали предполагаемую убийцу младенца.

"Предполагаемую мать ребенка госпитализировали", – говорится в публикации.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области. Отметим, что факт смерти ребенка подтвердился.

Ранее сообщалось, что в селе Туймекент Жамбылской области обнаружены тела двух подростков, погибших с разницей в один день.