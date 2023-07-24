Где нельзя покупать арбузы и дыни, рассказала главный санврач Астаны

Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в РСК 24 июля рассказала, где категорически нельзя покупать арбузы и дыни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова дала рекомендации по выбору фруктов и овощей.

"Летом много овощей и фруктов. Мы всегда переживаем за ранние фрукты и овощи и поэтому людям рекомендуем их тщательно мыть, замачивать на пару часов в воде, так как в ранних фруктах и овощах есть риск наличия высокого содержания нитратов, а вода вымывает их. А ранние овощи мы еще рекомендуем варить", – рассказала Сархат Бейсенова.

Главный санврач Астаны рекомендовала не приобретать овощи и фрукты в неустановленных стихийных местах торговли. Торговые точки должны быть огорожены, защищены от солнца и дождя и находиться под навесами.

"Арбузы и дыни не должны лежать на земле, они должны лежать на поддоне обязательно. Нельзя брать надрезанный арбуз. У нас люди любят просить сделать надрез, чтобы проверить, красная ягода или нет, но через надрез может попасть инфекция, и это приведет к быстрому развитию микроорганизмов в ягоде и последующему отравлению", – добавила Сархат Бейсенова.

Еще одна рекомендация – не покупать овощи и фрукты на проезжей части. В этом случае есть риск накопления тяжелых металлов из-за выхлопных газов. Это может также привести к отравлению.

Сархат Бейсенова отметила, что сотрудники санэпидслужбы города с начала года проверили 124 пробы овощей и фруктов для профилактики отравлений среди населения. Проверки проводили на содержание нитратов и в трех случаях выявили превышения. В итоге всю партию сняли с реализации.

На брифинге Сархат Бейсенова также рассказала, что в Астане растет заболеваемость гепатитом и корью.