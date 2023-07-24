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Заболеваемость корью и гепатитом растет в Астане

Заболеваемость корью и гепатитом растет в Астане Фото: pxhere
Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге 24 июля заявила, что в столице растет заболеваемость корью, гепатитом А и В, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова рассказала, что в Астане наблюдается рост заболеваемости по некоторым инфекциям. Речь идет о вирусном гепатите А, менингококковой инфекции (в шесть раз) и кори (на 117 случаев).

По данным главного санврача, из 87 зарегистрированных случаев вирусного гепатита А заболели 24 ребенка до 14 лет. 22 случая заболеваемости среди детей (91%) связаны с отказом родителей от профилактических прививок.

"Иммунизацию против вирусного гепатита А детям двухлетнего возраста в столице проводят с 2006 года из средств местного бюджета. И с этого периода заболеваемость вирусным гепатитом А снизилась в 22,2 раза – со 143 случаев до 18 случаев в 2022 году. В настоящее время с учетом циклического подъема данной инфекции напоминаю родителям о необходимости получения прививки против вирусного гепатита А не только детьми двухлетнего возраста, но и детьми других возрастов до 14 лет, по каким-то причинам не привитыми ранее", – заявила Сархат Бейсенова.

Также, по ее словам, в город вернулась корь, которой в Астане не болели уже два года.

"В течение двух лет в столице не регистрировалась корь, а в текущем году за шесть месяцев зарегистрировано 117 подтвержденных случаев кори, в том числе 97 случаев заболевания среди детей до 14 лет", – отметила Сархат Бейсенова.

Главный санврач Астаны подчеркнула, что в столице не достигнут оптимальный охват новорожденных прививками против туберкулеза и вирусного гепатита В – в основном в связи с медицинскими отводами и  отказами родителей от вакцинации, в том числе по религиозным причинам.

"С наступлением теплого периода увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией. В сравнении с показателем прошлого года заболеваемость увеличилась на 19%, показатель на 100 тысяч населения составил 53,2 против 43,1 в 2022 году. Наиболее подвержены этой инфекции дети до четырех лет", – заявила Сархат Бейсенова.

В завершение главный санврач Астаны указала на то, что низкий охват плановой иммунизацией, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы могут привести к накоплению лишенной иммунитета прослойки населения. Это создает риск для роста и распространения вакциноуправляемых инфекций.

На брифинге Сархат Бейсенова также рассказала, как обстоит ситуация с коронавирусом в Астане.

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