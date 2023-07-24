Драка возле кафе попала на видео в Усть-Каменогорске

Фото: скриншот видео

В Усть-Каменогорске две недели назад возле одного из кафе произошла драка, которая попала на видео. 24 июля 2023 года в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области Zakon.kz рассказали, что установлена личность трех подозреваемых.

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