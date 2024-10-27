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Кафе в Усть-Каменогорске оштрафовали за страшное украшение

кафе, общепит, кофе, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 13:44 Фото: pixabay
Украшение в виде завернутого в полиэтиленовые пакеты неизвестного предмета, напоминающего человеческое тело, разместили возле входа в одно из кафе Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Такой декор владельцы общепита подготовили к празднованию Хэллоуина, но не все горожане оценили подобный креатив. Фотографии быстро облетели соцсети и заинтересовали полицию.

Владельцев заведения за такое провокационное дизайнерское решение уже оштрафовали. Кафе придется заплатить 30 МРП (111 тысяч тенге) за "нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

К слову, сейчас противоречивый декор уже убрали.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане родителей квадроберов будут штрафовать за поведение детей. Поводом для этого стали случаи агрессивного поведения таких детей в общественных местах.

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