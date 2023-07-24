Почему опасно пить пиво в жару

Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал Zakon.kz о том, можно ли употреблять пиво в жару вместо кваса или газировки.

По его словам, пиво отличается меньшей крепостью, чем другие алкогольные напитки. Некоторые даже пьют его вместо кофе или сока. Другие считают, что напиток полезен из-за содержания витаминов В1 и В2, полифенолов, солодового и виноградного сахаров.

"Полезных веществ в пиве совсем немного, гораздо меньше, чем вредных. Спирт, содержащийся в алкоголе, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, печень, а также приводит к обезвоживанию организма. Поэтому утолять жажду пивом бесполезно. Пиво только ее усилит, поскольку любой алкоголь приводит к обезвоживанию организма". Александр Поликарпов

Особенно опасен алкоголь в жару. Как сказано в публикации АиФ, у человека повышается потоотделение и усиливается нагрузка на внутренние органы.

"Водно-солевой баланс организму в такую погоду будет поддерживать еще труднее, поскольку алкоголь вынуждает почки работать более активно, из-за чего теряется больше жидкости. Поскольку под воздействием алкоголя человек перестает адекватно оценивать свое состояние и может находиться на солнце слишком долго, повышается риск солнечного и теплового ударов". Александр Поликарпов

Кроме того, как отмечает Поликарпов, в пиве есть соли тяжелых металлов, биогенные амины, которые приводят к сильным головным болям и повышают давление.

Ранее ученые Государственного университета Сан-Хосе изучили более восьми тысяч продуктов питания и выявили те из них, где содержится наибольшее количество полезных пребиотиков.