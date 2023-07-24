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К родителям будущих первоклашек обратилось Минпросвещения Казахстана

К родителям будущих первоклашек обратилось Минпросвещения Казахстана Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения Казахстана обратилось к родителям будущих первоклашек. Им напомнили, что через восемь дней завершается прием документов для зачисления в первый класс, сообщает Zakon.kz.

"По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве также напомнили, что услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

"В первый класс дети принимаются с шести лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося. Необходимы: копия свидетельства о рождении ребенка, документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 065/у, фотографии размером 3х4 в количестве двух штук".Пресс-служба Минпросвещения РК

В Казахстане прием документов для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. За четыре месяца поступило 350 453 заявления. 71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения.

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