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Общество

Какой язык обучения выбрали большинство будущих первоклашек в Казахстане

Какой язык обучения выбрали большинство будущих первоклашек в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:44 Фото: Telegram/oqu_agartu
Министерство просвещения Казахстана сегодня, 4 апреля 2025 года, обратилось к родителям будущих первоклашек, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что прием заявлений в первый класс продлится до 31 августа.

"Продолжается прием заявлений на зачисление детей в первый класс на 2025-2026 учебный год. Согласно Закону РК "Об образовании", в первый класс принимаются дети, достигшие шести лет, на основании заявления одного из родителей или законного представителя. Прием заявлений в этом году продлится в течение пяти месяцев – до 31 августа включительно", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По предварительным данным, за школьные парты впервые сядут более 370 тыс. детей.

"За первые три дня поступило около 24 тыс. заявлений. Наибольшая активность отмечается в Астане и Туркестанской области. Около 70% родителей выбрали обучение на государственном языке", – сообщили в Комитете среднего образования Министерства просвещения РК.

Родителям будущих первоклашек напомнили, что подать заявление можно онлайн – через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile, а также в бумажном виде – непосредственно в школе.

"Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней", – заключили в пресс-службе МП РК.

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В Казахстане прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля 2025 года. Однако система eGov дала сбой и родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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