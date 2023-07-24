Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
Как говорится в сообщении ведомства за 24 июля 2023 года, имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"19 июля 2023 года задержаны 3 основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ РК
Отмечено, что проводится досудебное расследование по статьям 207 ("Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций") и 210 ("Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов") Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Фото: пресс-служба КНБ РК
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
В 2022 году КНБ за аналогичные преступления к уголовной ответственности было привлечено 6 человек, говорится в заключении.
13 июля 2023 года директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях, которые допускали казахстанские педагоги при оценке их знаний.
Он отметил, что некоторые способы, при помощи которых казахстанские учителя пытались улучшить свои шансы во время тестирования, напоминают приемы из какого-нибудь экшн-фильма.