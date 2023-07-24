Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП Фото: пресс-служба КНБ РК
Департаментами КНБ по Восточно-Казахстанской и Кызылординской областям пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП), сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении ведомства за 24 июля 2023 года, имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение.

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Фото: пресс-служба КНБ РК

"19 июля 2023 года задержаны 3 основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что проводится досудебное расследование по статьям 207 ("Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций") и 210 ("Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Фото: пресс-служба КНБ РК

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В 2022 году КНБ за аналогичные преступления к уголовной ответственности было привлечено 6 человек, говорится в заключении.

13 июля 2023 года директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях, которые допускали казахстанские педагоги при оценке их знаний.

Материал по теме

Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ

Он отметил, что некоторые способы, при помощи которых казахстанские учителя пытались улучшить свои шансы во время тестирования, напоминают приемы из какого-нибудь экшн-фильма.

Читайте также

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Анастасия Московчук
КНБ Восточно-Казахстанская область Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления