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Законодательство РК

Спецоперация КНБ: трех казахстанцев осудили за незаконные схемы с ЕНТ

Трех казахстанцев осудили за кражу информации Центра тестирования Фото: пресс-служба КНБ РК
В Караганде и Усть-Каменогорске осудили трех человек за вмешательство в проведение Единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Комитета национальной безопасности за 16 февраля 2024 года, в законную силу вступили приговоры Казыбекбийского районного суда Караганды и суда №2 Усть-Каменогорска в отношении граждан С., Ж. и Н.

Суды признали их виновными и приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

Трех казахстанцев осудили за кражу информации Центра тестирования

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также они лишены права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций сроком на три года.

"Следствием установлено, что в 2023 году осужденные лица осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК".Пресс-служба КНБ

Кроме того, доказано их вмешательство в проведение Единого национального тестирования, оценки знаний педагогов и магистрантов.

В июле 2023 года КНБ провел спецоперацию. Тогда была пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП).

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