Антикор опроверг задержание замакима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык"

В некоторых средствах массовой информации и telegram-каналах распространяется информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык". В Антикоррупционной службе 24 июля Zakon.kz сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

По данным ведомства, указанные лица не задерживались.

Отмечено, что вся актуальная информация о расследовании уголовных дел публикуется на сайте и telegram-канале Антикора.

"Просим граждан доверять информации из официальных источников". Пресс-служба Антикора

Ранее в Антикоре заявили, что руководители местной полицейской службы департамента полиции Шымкента получили по семь лет лишения свободы за системную коррупцию.