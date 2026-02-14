В КНБ подтвердили задержание замакима Костанайской области

В социальных сетях несколько дней назад появилась информация о задержании заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной. В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) РК ее подтвердили, сообщает Zakon.kz.

При этом в ведомстве не указали, по какой именно статье проводится досудебное расследование.

"Задержание замакима Костанайской области подтвердили в КНБ... Сообщается, что в отношении заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной проводится досудебное расследование", – говорится на сайте inform.kz 13 февраля 2026 года.

Меру пресечения для замакима избрал Специализированный следственный суд Костаная. Судебное заседание прошло накануне, 13 февраля.

Фото: office.sud.kz

В соцсетях Гульбарам Мусагазину связывали с резонансным уголовным делом о коррупции в сфере здравоохранения региона. Речь идет об аресте бывшего начальника Костанайского областного управления Данияра Джандаева, его заместителя Ерболата Доспанова и главного врача Карасуской районной больницы Владимира Голубева. В их отношении проводится досудебное расследование по подозрению в коррупции, связанной с государственными закупками медицинского оборудования для поликлиник и больниц.

По данным прокуратуры Костанайской области, сумма хищений в сфере здравоохранения региона превысила 2 млрд тенге. По версии следствия, коррупционная схема заключалась в приобретении медицинскими организациями невостребованного оборудования по завышенной стоимости.

Гульбарам Мусагазина родилась 12 июня 1976 года в Житикаре. Окончила Костанайский сельскохозяйственный институт в 1997 году по специальности экономика и менеджмент АПК, в 2003 году – Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности юриспруденция, в 2020 году – Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности экономика (магистр экономических наук).

Трудовую деятельность начала с августа 1997 года налоговым инспектором налогового отдела Житикаринского района Костанайской области. С января 1999 года по октябрь 2000 года работала бухгалтером расчетного стола товарищества с ограниченной ответственностью "Забеловка" с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области. С октября 2000 года по январь 2010 года работала на различных должностях Инспекции финансового контроля по Костанайской области Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан. С января 2010 года по июнь 2012 года занимала должность старшего прокурора Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокураторы РК. С июня 2012 года по апрель 2019 года – руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. С апреля 2019 года по июль 2024 года – руководитель Управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

Должность заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина занимает с июля 2024 года.

Материал по теме "Задержан директор филиала QazaqGaz Aimaq": в КНБ подтвердили расследование против Айбека Ергали

5 февраля 2026 года КНБ подтвердил расследование против Айгуль Балгабаевой.