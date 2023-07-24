Сильная жара, дождь и туман: прогноз погоды в Казахстане на 25 июля
По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидается сильный дождь. Лишь на юге, севере, в центре - погода преимущественно без осадков. По республике метеорологи прогнозируют усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туман.
"Днем в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Абайской, Улытауской, на юге Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара 35-43°С".
Днем на севере, в центре Алматинской области сохраняется очень сильная жара 42°С, зной также ожидается на западе, в пустынных районах Туркестанской области 45°С, на юге Улытауской - 40°С.
В Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Улытауской, Жетысуской, Абайской областях, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на западе, севере Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, на большей части Атырауской, на юге Костанайской, на западе, северо-востоке Мангистауской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня.