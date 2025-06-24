Очень сильная жара накроет два региона Казахстана 25 июня

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 июня 2025 года. По их данным, по стране ожидаются как дожди, так и сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем в среду сильная жара ожидается: в Алматинской области и области Жетысу – до +35+39°С ,

, в Жамбылской области – до +38°С ,

, на западе, в пустынных районах Туркестанской области – до +41°С. Также днем прогнозируется очень сильная жара до +42°С : на севере, западе, в центре Алматинской области,

на юге, востоке области Жетысу. "На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере страны ночью и утром – туман". РГП "Казгидромет" Вместе с тем в гидрометцентре добавили, что ожидается: высокая пожарная опасность – в центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей;

– в центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области. Материал по теме К казахстанцам с важными рекомендациями обратился Минздрав Ранее синоптики сообщили, что Алматы зальет дождями после жары в 36°С.

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