"Возвращаемся домой": боксер Султан Заурбек опубликовал фото с Геннадием Головкиным
Фото: Instagram.com/sultanzaurbek
Спортсмен поделился сделанным в аэропорту фото с Головкиным в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.
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"Возвращаемся домой с Геной-ага. Рад, что он увидел мой бой на DAZN", - написал Султан Заурбек.
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Непобежденный Султан Заурбек нокаутом выиграл бой в Англии
Напомним, Султан Заурбек нокаутом выиграл бой в Шотландии. Он одержал победу над испанцем Джоном Картером.
Ранее тренер рассказал, почему Головкин отказался от титулов.
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