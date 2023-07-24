ПСЖ согласился продать Мбаппе "Аль-Хилялю" за €300 млн
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Как пишет L’Equipe, французский клуб примет предложение клуба из Эр-Рияда, только если сможет убедить Мбаппе перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Клуб "Аль-Хиляль" сделал "ПСЖ" официальное предложение в размере 300 миллионов евро за 24-летнего француза.
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Если "ПСЖ" примет предложение, а игрок согласится на переезд в чемпионат Саудовской Аравии, то трансфер станет самым дорогим за всю историю футбола. На данный момент самый дорогостоящий переход – трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн евро.
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.
Ранее о предложении "Аль-Хиляля" за Мбаппе написал спортивный журналист Бен Джейкобс.