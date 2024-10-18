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Житель Эстонии угрожал расправиться с беременной женщиной в прямом эфире

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 08:24 Фото: pexels
16 октября в социальных сетях появилось видео, на котором слышны крики женщины и угроза мужчины убить ее в прямом эфире TikTok. Инцидент произошел в Эстонии, сообщает Zakon.kz.

Веб-полицейский Йыхвиского отделения Дарья Парк подтвердила, что полиция задержала 33-летнего мужчину в состоянии опьянения.

В отношении него начато уголовное производство по статье о насилии.

Ранее

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