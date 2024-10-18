Житель Эстонии угрожал расправиться с беременной женщиной в прямом эфире

Фото: pexels

16 октября в социальных сетях появилось видео, на котором слышны крики женщины и угроза мужчины убить ее в прямом эфире TikTok. Инцидент произошел в Эстонии, сообщает Zakon.kz.

Веб-полицейский Йыхвиского отделения Дарья Парк подтвердила, что полиция задержала 33-летнего мужчину в состоянии опьянения. В отношении него начато уголовное производство по статье о насилии. Ранее



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