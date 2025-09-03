Блогер закопал себя живьем в Алматы и вышел в прямой эфир

Фото: Zakon.kz

В Казнете сегодня, 3 сентября 2025 года, появилось видео, в котором блогер якобы заживо закопал себя, после чего вышел в прямой эфир в социальной сети. На это отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, сообщает Zakon.kz.

О "поступке" горе-блогера стало известно из Telegram-канала egovpress. "Наши печально известные блогеры пробили очередное дно в погоне за хайпом. Один из них, рискуя жизнью, закопал себя живьем и вышел в прямой эфир. Мы надеемся, что полиция примет профилактические меры", – говорится в описании к публикации. Казахстанцев ролик и поведение его "героев" разгневал: "Клоуны".

"Интернет – опасная штука".

"Надо было ему по два цветочка отправлять".

"Это же естественный отбор, не надо мешать".

"Сделают все ради денег. Занимаются плохим делом ради увеличения количества подписчиков".

"В дурку его на Каблукова. Как минимум, на учет поставить и запретить пользоваться гаджетами". Выяснилось, что видео было снято в Алматы и им заинтересовались правоохранительные органы. "По данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – заявили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского ДП. 21 июля 2025 года стало известно, что в Семее задержан наглый блогер-гонщик, который нарушал ПДД ради хайпа в соцсетях.

