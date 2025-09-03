Блогер закопал себя живьем в Алматы и вышел в прямой эфир
Фото: Zakon.kz
В Казнете сегодня, 3 сентября 2025 года, появилось видео, в котором блогер якобы заживо закопал себя, после чего вышел в прямой эфир в социальной сети. На это отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, сообщает Zakon.kz.
О "поступке" горе-блогера стало известно из Telegram-канала egovpress.
"Наши печально известные блогеры пробили очередное дно в погоне за хайпом. Один из них, рискуя жизнью, закопал себя живьем и вышел в прямой эфир. Мы надеемся, что полиция примет профилактические меры", – говорится в описании к публикации.
Казахстанцев ролик и поведение его "героев" разгневал:
- "Клоуны".
- "Интернет – опасная штука".
- "Надо было ему по два цветочка отправлять".
- "Это же естественный отбор, не надо мешать".
- "Сделают все ради денег. Занимаются плохим делом ради увеличения количества подписчиков".
- "В дурку его на Каблукова. Как минимум, на учет поставить и запретить пользоваться гаджетами".
Выяснилось, что видео было снято в Алматы и им заинтересовались правоохранительные органы.
"По данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – заявили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского ДП.
21 июля 2025 года стало известно, что в Семее задержан наглый блогер-гонщик, который нарушал ПДД ради хайпа в соцсетях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript