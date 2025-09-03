#АЭС в Казахстане
Происшествия

Блогер закопал себя живьем в Алматы и вышел в прямой эфир

Мусульманское кладбище, мусульманские захоронения, мусульманское захоронение, могила, могилы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
В Казнете сегодня, 3 сентября 2025 года, появилось видео, в котором блогер якобы заживо закопал себя, после чего вышел в прямой эфир в социальной сети. На это отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, сообщает Zakon.kz.

О "поступке" горе-блогера стало известно из Telegram-канала egovpress.

"Наши печально известные блогеры пробили очередное дно в погоне за хайпом. Один из них, рискуя жизнью, закопал себя живьем и вышел в прямой эфир. Мы надеемся, что полиция примет профилактические меры", – говорится в описании к публикации.

Казахстанцев ролик и поведение его "героев" разгневал:

  • "Клоуны".
  • "Интернет – опасная штука".
  • "Надо было ему по два цветочка отправлять".
  • "Это же естественный отбор, не надо мешать".
  • "Сделают все ради денег. Занимаются плохим делом ради увеличения количества подписчиков".
  • "В дурку его на Каблукова. Как минимум, на учет поставить и запретить пользоваться гаджетами".

Выяснилось, что видео было снято в Алматы и им заинтересовались правоохранительные органы.

"По данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – заявили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского ДП.

21 июля 2025 года стало известно, что в Семее задержан наглый блогер-гонщик, который нарушал ПДД ради хайпа в соцсетях.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: