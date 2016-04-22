Казахстанец проехал более 7 000 километров на велосипеде

Казахстанский паломник Талгат Жумабеков вернулся на родину.

История Талгата многим покажется банальной, но сам путь и стремление нашего героя не может оставить равнодушным каждого в чьем сердце живет вера. Талгат проехал и увидел столько красив мест, останавливался в горах, пересекал степи, реки, города. Он спал в палатках, знакомился со многими людьми. Своими глазами увидел Великий Византийский город, добрался до страны фараонов, все то многообразие, и величие природы которое он видел перед собой все эти месяцы, не передать словами.Проехав 16 городов и более 7 стран Талгат столкнулся с самой главной проблемой на границе с Саудовской Аравии. Посольство Казахстана не дало разрешение на проезд, ссылаясь на то что не знают помыслов Талгата. Помыслы у человека который проехал с Алматы на велосипеде, желавший увидеть Мекку могут быть только чистыми. Возвращаясь обратно в Казахстан в Турции компанию ему составил, небезывестный молодой путешественник Аскар Сызбаев. Фото shooow.me

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