714 зараженных коронавирусом выявили в Казахстане

Выздоровели 351 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 714 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Всего в стране подтверждено 156 934 случаев, из них:

в ВКО - 18946 (+41),

в Алматы - 18742(+103),

в Нур-Султане - 18651(+63),

в Атырауской области - 13690(+81),

в Карагандинской области - 12190(+40),

в ЗКО - 9287(+31),

в Павлодарской области - 9336(+92),

в СКО - 8743(+57),

в Костанайской области - 7682(+59),

в Акмолинской области - 7364(+59),

в Алматинской области - 7230+(49),

в городе Шымкент - 5516(+0),

в Жамбылской области - 5030(+8),

в Мангистауской области - 3735(+11),

в Актюбинской области - 3704(+4),

в Туркестанской области - 3687(+9),

в Кызылординской области - 3401(+7).

Выздоровели 351 человек.

в Нур-Султане - 55,в Акмолинской области - 23,в Актюбинской области - 2,в Алматинской области - 21,в Атырауской области - 29,в ВКО - 108,в ЗКО - 4,в Карагандинской области - 27,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 27,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 143 958 человек от COVID-19.

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