Сколько больных коронавирусом выявили в последний новогодний выходной

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Семей перешел в "желтую" зону по COVID-19.
Стала известна эпидемиологическая ситуации по коронавирусу на 4 января, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.
Так, за прошедшие сутки были зарегистрированы 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 158 302 случая, из них:
в ВКО - 19041 (+47),
в городе Алматы - 18939(+92),
в городе Нур-Султан - 18777(+68),
в Атырауской области - 13890(+149),
в Карагандинской области - 12243(+26),
в ЗКО - 9367(+45),
в Павлодарской области - 9448(+40),
в СКО - 8856(+57),
в Костанайской области - 7797(+57),
в Акмолинской области - 7481(+59),
в Алматинской области - 7307(+39),
в городе Шымкент - 5523(+6),
в Жамбылской области - 5048(+9),
в Мангистауской области - 3759(+11),
в Актюбинской области - 3711(+4),
в Туркестанской области - 3705(+6),
в Кызылординской области - 3410(+6).В Казахстане 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 65,в городе Алматы - 49,в городе Шымкент - 22,в Алматинской области - 19,в Атырауской области - 43,в ВКО - 100,в ЗКО - 28,в Карагандинской области - 52,в Костанайской области - 3,в Кызылординской области - 2,в Мангистауской области - 9,в Павлодарской области - 42,в СКО - 39,в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровели 145 194 человека от COVID-19.
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