#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
События

Жестокое убийство Нурай: уволены начальник ДП Шымкента, его первый заместитель и ряд должностных лиц

Нурлан Алмасбеков, Курманбек Сахов, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 17:30 Фото: gov.kz
Начальник Департамента полиции (ДП) Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов освобождены от занимаемых должностей после поручения Касым-Жомарта Токаева. Информацию 20 января 2026 года подтвердили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления ведомства, "Департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками Управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой девушки".

В МВД заверили, что "в рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования", добавив, что "по итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке".

"Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры. За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел".Пресс-служба МВД РК

Также из заявления следует, что "МВД придерживается принципиальной позиции в отношении любых фактов, способствующих нарушениям законности, а также проявлений насилия и жестокости".

"Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников".Пресс-служба МВД РК

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что убийство Нурай Серикбай в Шымкенте потрясло многих.

"В Национальный курултай поступило более 130 заявлений по этому инциденту. Установлено, что подозреваемый занимался преследованием и угрозами. В конечном итоге его действия привели к смерти человека. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел провести правовую оценку действий Департамента полиции Шымкента. Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование этого дела", – отметил президент, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Уволен, идет расследование": в полиции Шымкента отреагировали на информацию о заместителе начальника
18:04, 12 февраля 2025
"Уволен, идет расследование": в полиции Шымкента отреагировали на информацию о заместителе начальника
Назначен новый начальник полиции Шымкента
21:45, 23 сентября 2024
Назначен новый начальник полиции Шымкента
Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО
15:06, 11 мая 2023
Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: