Жестокое убийство Нурай: уволены начальник ДП Шымкента, его первый заместитель и ряд должностных лиц

Начальник Департамента полиции (ДП) Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов освобождены от занимаемых должностей после поручения Касым-Жомарта Токаева. Информацию 20 января 2026 года подтвердили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления ведомства, "Департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками Управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой девушки".

В МВД заверили, что "в рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования", добавив, что "по итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке".

"Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры. За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел". Пресс-служба МВД РК

Также из заявления следует, что "МВД придерживается принципиальной позиции в отношении любых фактов, способствующих нарушениям законности, а также проявлений насилия и жестокости".

"Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников". Пресс-служба МВД РК

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что убийство Нурай Серикбай в Шымкенте потрясло многих.

"В Национальный курултай поступило более 130 заявлений по этому инциденту. Установлено, что подозреваемый занимался преследованием и угрозами. В конечном итоге его действия привели к смерти человека. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел провести правовую оценку действий Департамента полиции Шымкента. Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование этого дела", – отметил президент, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.