Жестокое убийство Нурай: уволены начальник ДП Шымкента, его первый заместитель и ряд должностных лиц
Как следует из заявления ведомства, "Департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками Управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой девушки".
В МВД заверили, что "в рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования", добавив, что "по итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке".
"Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры. За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел".Пресс-служба МВД РК
Также из заявления следует, что "МВД придерживается принципиальной позиции в отношении любых фактов, способствующих нарушениям законности, а также проявлений насилия и жестокости".
"Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников".Пресс-служба МВД РК
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что убийство Нурай Серикбай в Шымкенте потрясло многих.
"В Национальный курултай поступило более 130 заявлений по этому инциденту. Установлено, что подозреваемый занимался преследованием и угрозами. В конечном итоге его действия привели к смерти человека. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел провести правовую оценку действий Департамента полиции Шымкента. Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование этого дела", – отметил президент, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде.
21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.