ДТП в Шымкенте обернулось массовой дракой с убийством
Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилась информация о том, что в Шымкенте на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова ДТП обернулось массовой дракой, которая привела к убийству человека и госпитализации еще двух мужчин. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.
В полиции подтвердили данный факт, заявив, что разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя города.
"20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Департаментом полиции города Шымкента принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц", – ответили в полиции.
Как уточняется, на поиск и задержание подозреваемых направлены все силы и средства Департамента полиции.
