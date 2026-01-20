#Казахстан в сравнении
Происшествия

ДТП в Шымкенте обернулось массовой дракой с убийством

ДТП обернулось смертельной массовой дракой в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 21:05 Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилась информация о том, что в Шымкенте на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова ДТП обернулось массовой дракой, которая привела к убийству человека и госпитализации еще двух мужчин. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

В полиции подтвердили данный факт, заявив, что разыскивают подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя города.

"20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Департаментом полиции города Шымкента принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц", – ответили в полиции.

Как уточняется, на поиск и задержание подозреваемых направлены все силы и средства Департамента полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы конфликт в автобусе закончился арестом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
