Может ли прорвать озеро Сорбулак в Алматинской области и как водоем влияет на природу

Сорбулак – уникальный накопитель, в котором уже более полувека переплетаются инженерная мысль, природные процессы и жизнь дикой природы. Zakon.kz поговорил со специалистами и выяснил, как обстоят дела в данный момент и какие изменения будут в ближайшее время.

С чего все начиналось

История Сорбулака началась в конце 1960-х годов, когда перед быстро растущей Алма-Атой встал вопрос, куда отводить очищенные сточные воды, не нанося ущерба реке Или и озеру Балхаш? Ответ нашла сама природа – замкнутая котловина.

"Озеро Сорбулак расположено в глубокой естественной котловине, или так называемой тупиковой впадине. С географической точки зрения это крайне удачное положение – замкнутый рельеф не имеет естественного стока наружу, поэтому вода здесь накапливается естественным образом, без необходимости применения сложных насосных или откачивающих систем. Из-за общего уклона местности сточные воды города Алматы и ряда близлежащих населенных пунктов поступают в Сорбулак самотеком, то есть под действием силы тяжести", – рассказала нам географ Нургуль Карабаева.

Накопитель устроен необычно, он состоит из двух чаш, разделенных мелководьем и крупным островом.

Малый Сорбулак – это юго-восточная часть, куда поступают относительно пресные сточные воды.

Большой Сорбулак – основная глубоководная часть, где объем воды и минерализация значительно выше. Именно здесь происходит многолетнее накопление и естественная самоочистка воды.

Фото: gov.kz

Озеро, которое очищает само себя

Сорбулак – это живой организм. В нем постоянно идут сложные процессы: осаждение примесей, биохимические реакции, работа микроорганизмов. Благодаря этому качество воды со временем стабилизировалось и соответствует всем нормам для орошения сельскохозяйственных культур. Более подробно о том, ⁠какие технологии и методы очистки применяются сейчас, нам рассказали в пресс-службе "Алматы Су":

"В рамках повышения эффективности очистки сточных вод проведены экспериментальные работы с применением микроводоросли Chlorella vulgaris, которые показали положительные результаты и позволили улучшить качество очистки. В ближайшие годы планируется масштабная модернизация очистных канализационных сооружений". Пресс-служба "Алматы Су"

Подготовлено несколько проектных решений, реализация которых намечена на 2027-2030 годы:

реконструкция аварийно-сбросного канала канализационных очистных сооружений г. Алматы; полная реконструкция Каскеленского дюкера (трубопровода) Д=1400 мм канализационных очистных сооружений (5 ниток, протяженностью 5432 м каждая);

полная реконструкция Сорбулакского отводного канала, включая вспомогательные сооружения;

полная реконструкция цеха механической очистки;

полная реконструкция цеха илопроводов в 3 нитки, общей протяженностью 36 км;

модернизация технологической схемы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений Алматы. Строительство сооружений по обработке осадка на площадке канализационных очистных сооружений города Алматы;

замена воздуходувок в системе подачи воздуха в аэротенки цеха биологический очистки.

Материал по теме Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов

Ранее мы писали, что исследования проб воды из Сорбулакского накопителя по микробиологическим, паразитологическим и пестицидным показателям Минздрав РК провел еще в 2024 году. По результатам анализа установлено, что некоторые образцы не соответствуют нормам, в том числе по микробиологическим и паразитологическим показателям.

И при определенных условиях возможны процессы вторичного загрязнения, когда донные отложения поднимают на поверхность накопленные вещества. Но именно поэтому для Сорбулака так важен стабильный уровень воды, резкие колебания здесь недопустимы.

"На сегодняшний день состояние накопителя Сорбулак удовлетворительное, накопитель Сорбулак представляет собой не только накопитель сточных вод, но и водоем со своей сложившейся флорой (мягкая и жесткая водная растительность и т.д.) и фауной (рыбные ресурсы и другие водные животные), играющими важную роль в очищении и самоочищении сточных вод за счет живых организмов, обитающих в накопителе", – сообщили нам в пресс-службе "Алматы Су".

Фото: European Space Agency

Аккредитованная лаборатория предприятия четыре раза в год проводит химические и бактериологические анализы воды в накопителях. Эти исследования выполняются в соответствии с Программой производственного экологического контроля для канализационных очистных сооружений ГКП "Алматы Су".

При этом мониторинг иловых отложений в накопителе Сорбулак в настоящее время не осуществляется.

Материал по теме Крушение вертолета в Алматинской области: второе тело нашли на озере Сорбулак

Вопрос безопасности

Многие задаются вопросом: "А что, если плотины не выдержат?"

Сорбулак защищен двумя дамбами, построенными в конце 1980-х годов. Они выполнены из прочных супесчано-суглинистых грунтов и рассчитаны на высокую сейсмическую активность региона.

"Состояние накопителя сточных вод "Сорбулак" не представляет опасности. Контроль состояния гидротехнических сооружений и уровня воды в накопителе ведется круглосуточно и эксплуатируется в нормальном режиме". Пресс-служба "Алматы Су"

По состоянию на 18 января 2026 года объем воды в накопителе составляет 770 млн м³.

Фото: gov.kz

Также чисто теоретически может казаться, что такой большой водоем должен менять погоду вокруг, но в случае с Сорбулаком дела обстоят иначе.

"Сорбулак не влияет на климат всего региона так, как это делают крупные природные озера. Погода здесь в основном формируется степным, резко континентальным климатом местности. Само озеро может немного повышать влажность и смягчать температуру воздуха, но это ощущается только рядом с водой, у берегов, и не распространяется на более широкую территорию", – пояснила нам географ Нургуль Карабаева.

Сегодня Сорбулак работает круглый год как большой природный фильтр на окраине мегаполиса. Но важно помнить главное: озеро-накопитель Сорбулак – не курорт и не место для купания. Это накопитель сточных вод с четким назначением и строгим режимом. Любая деятельность, не связанная с его прямой функцией, запрещена.