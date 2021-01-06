Обновилась статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 159 044 случая. Выздоровели – 145 979 человек.

За прошедшие сутки зарегистрированы 742 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Всего в стране подтверждено 159 044 случая, из них:

в ВКО - 19080 (+39),

в городе Алматы - 19033 (+94),

в городе Нур-Султан - 18891 (+114),

в Атырауской области - 13991 (+101),

в Карагандинской области - 12268 (+25),

в ЗКО - 9407 (+40),

в Павлодарской области - 9503 (+55),

в СКО - 8911 (+55),

в Костанайской области - 7853 (+56),

в Акмолинской области - 7539 (+58),

в Алматинской области - 7359 (+52),

в городе Шымкент - 5525 (+2),

в Жамбылской области - 5062 (+14),

в Мангистауской области - 3766 (+7),

в Актюбинской области - 3721 (+10),

в Туркестанской области - 3717 (+12),

в Кызылординской области - 3418 (+8).

В Казахстане 785 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 57,

в городе Алматы - 104,

в городе Шымкент - 4,

в Акмолинской области - 116,

в Актюбинской области - 23,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 32,

в ВКО - 100,

в Жамбылской области - 86,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 27,

в Кызылординской области - 8,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 139,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 145 979 человек от COVID-19.

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