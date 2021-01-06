Коронавирус в Казахстане: одна область в "красной" зоне

Казахстан в целом находится в стабильной по распространению коронавируса "зеленой" зоне.

Одна область снова оказалась в "красной" зоне по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 января. Два дня находившаяся в "желтой" зоне Атырауская область снова оказалась в опасной "красной" зоне. В за последние сутки выявили 101 больного коронавирусом.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, СКО, Акмолинская, Павлодарская и Костанайская области.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.

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