В Атырауской области назначен восьмой по счету главный санврач

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Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов.
В Атырауской области назначили нового главного санврача - руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает zakon.kz.
Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов, пишет azh.kz.
Мадениет Танауов родился в 1971 году, в 1997-м окончил КазНМУ им С. Д. Асфендиярова (санитарно-гигиенический факультет). До нынешнего назначения работал главным санитарным врачом Уральска.
Его предшественник Амантай Жумагалиев вернулся на свою прежнюю должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.
С начала пандемии COVID-19 в Атырауской области это уже восьмой по счету главный санврач.
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