Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 160 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 831 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 76город Алматы - 128город Шымкент - 18Акмолинская область - 59Актюбинская область - 12Алматинская область - 56Атырауская область - 107Восточно-Казахстанская область - 50Жамбылская область - 17Западно-Казахстанская область - 43Карагандинская область - 35Костанайская область - 65Кызылординская область - 4Мангистауская область - 8Павлодарская область - 87Северо-Казахстанская область - 57Туркестанская область - 9

Всего в стране выявлены 160 650 заболевших.

В Казахстане 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 64,в городе Алматы - 103,в Акмолинской области - 44,в Алматинской области - 31,в Атырауской области - 168,в ЗКО - 35,в Карагандинской области - 24,в Костанайской области - 8,в Кызылординской области - 7,в Мангистауской области - 17,в Павлодарской области - 154,в СКО - 61,в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 147 512 человек от COVID-19.

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