В СКО закупают 100 новых автобусов: прибыла первая партия

Автобусы комфортабельные, вместительные и теплые.

В Северо-Казахстанской области закупают 100 новых автобусов, прибыла первая партия, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице аким СКО Кумар Аксакалов.

Как и было запланировано, мы начали реализацию проекта по обновлению автобусного парка Петропавловска. В городе порядка 200 автобусов. Половину из них мы заменим на новые. Закупаем 100 комфортабельных автобусов казахстанской сборки. Сегодня в Петропавловск уже прибыли 7 таких автомобилей, - написал глава региона.

⠀ Автобусы комфортабельные, вместительные и теплые.

С учетом северного климата автобус оснащен 6 радиаторами отопления. Установлены кондиционеры и пандус. Встроена система очищения и ультрафиолетовые лампы для дезинфекции воздуха.

К слову, стоимость проезда в общественном транспорте не поднимется. Кроме того, с нового года для населения на прежнем уровне остались тарифы на тепло и электроэнергию, - отметил аким области.

Также вводится система электронного билетирования для прозрачного учета пассажиров.

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