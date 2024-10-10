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В Актобе прибыли новые автобусы

Прибыли в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:00 Фото: акимат города Актобе
Сегодня ТОО "Автопарк" пополнилось еще 25 новыми автобусами. Дополнительно 25 автобусов здесь ожидают в конце ноября.

Аким области Асхат Шахаров побывал в автопарке и осмотрел состояние общественного транспорта.

Новые автобусы прибыли в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:00

Фото: акимат города Актобе

Автопарк обслуживает 23 городских маршрута. Ежедневно на линию выходит 331 автобус. С прошлого года автопарк обновляет общественный транспорт. За два года число новых автобусов здесь достигло ста. Новые 25 автобусов выйдут на маршруты № 14, 22, 24, 26 и 42, значительно повысив комфорт пассажиров.

Прибыли в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:00

Фото: акимат города Актобе

Автобусы марки Yutong производят в городе Сарань Карагандинской области. Стоимость одного автобуса составляет 64 млн тенге. Комфортный и вместительный общественный транспорт рассчитан на 80 человек, эксплуатируется в суровых климатических условиях, оснащен кондиционером, пандусом, удобными сиденьями и информационным табло.

Прибыли в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:00

Фото: акимат города Актобе

"В Актобе перевозками пассажиров по 46 маршрутам занимаются четыре предприятия. Постепенно мы обновляем их автопарк современными транспортными средствами. В марте мы получили 30 новых автобусов, сегодня 25 и в конце ноябре придут еще 25 автобусов. Они обеспечат комфортные условия для пассажиров и улучшат качество общественного транспорта в нашем городе. Новые автобусы помогут снизить нагрузку на старый транспорт и повысить эффективность работы местного автопарка", – сказал аким.
Прибыли в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:00

Фото: акимат города Актобе

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