Королева Елизавета II привилась от COVID-19

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Королеве сейчас 94 года.
Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19, - говорится в заявлении.
Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.
Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится бесплатно.
К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.
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