Снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Под снегом могут находиться до 12 человек

По данным источника в экстренных службах, инцидент произошел в районе Домбая.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии, передает zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.

Информация о происшествии поступила в 13:30 мск.

По предварительной информации, в момент схода лавины могло находиться от четырех до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели, - сказали в пресс-службе МЧС.

В МЧС добавили, что, по предварительным данным, под лавину попали два вагончика - пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе.

Также оперативные службы сообщили, что предварительно пострадали четыре человека.

По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины - 300 м, - сказал собеседник.

Собеседник агентства в экстренных службах сообщил, что сход лавины мог быть принудительным.

К спасательной операции привлекли более 50 человек, группировка будет увеличена, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время к работам на склоне привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 человека, - сказали в пресс-службе.

В управлении Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности уточнили, на месте работают спасатели и волонтеры. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Экстренные службы сообщили, что из-под снежных завалов спасли женщину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!