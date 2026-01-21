Казахстанцы нашли новый способ зарабатывать – цифры бьют рекорды

В 2025 году казахстанцы заметно изменили модель финансового поведения – объем депозитов в стране продемонстрировал устойчивую положительную динамику, увеличившись за двенадцать месяцев более чем на 16%, сообщает Zakon.kz.

Рекордные показатели

В конце 2024 года общая сумма депозитов, по данным Нацбанка, составляла 41,28 трлн тенге. К декабрю 2025 года этот показатель достиг отметки в 48 трлн тенге, при этом наиболее существенный скачок произошел в последний месяц года, когда объем вкладов вырос сразу на 3,5 трлн тенге.

Основные показатели по категориям вкладчиков

Физические лица: объем накоплений граждан вырос с 22,58 трлн тенге в декабре 2024 года до 26,16 трлн тенге к концу 2025 года.

Юридические лица: депозиты небанковских компаний за аналогичный период увеличились с 18,69 трлн тенге до 21,83 трлн тенге.

В приоритете – национальная валюта

Анализ структуры вкладов подтверждает сохранение тренда на дедолларизацию. Основным фактором общего роста стали депозиты в национальной валюте:

Вклады в тенге выросли с 32 трлн тенге до 37,86 трлн тенге.

Вклады в иностранной валюте показали более умеренный рост – с 9,28 трлн тенге до 10,13 трлн тенге.

Доля валютных вкладов в общем портфеле к концу года составила около 21%, что свидетельствует о высоком доверии населения и бизнеса к тенговым инструментам накопления.

Сберегательная модель поведения

Наибольшую долю в структуре портфеля занимают так называемые "другие депозиты" (срочные и сберегательные вклады), что говорит о долгосрочном характере накоплений. В национальной валюте объем таких вкладов у населения вырос с 15,6 трлн до 18,9 трлн тенге за год.

Переводимые депозиты (текущие счета) также показали рост, увеличившись в тенговом эквиваленте с 6,98 трлн до 7,18 трлн тенге. Это указывает на сохранение высокой операционной активности предприятий и ликвидности домохозяйств.

