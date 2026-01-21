Выигравший 900 млрд тенге в лотерею не явился за деньгами

В США житель штата Арканзас стал победителем лотереи, выиграв джекпот в размере 1,8 млрд долларов (более 900 млрд тенге). Деньги разыграли еще в декабре 2025 года, но за ними до сих пор никто не пришел, сообщает Zakon.kz.

Один из крупнейших призов в истории лотерей США остается невостребованным. Билет был куплен в магазине Murphy USA в городе Кабота. Организаторы лотереи предполагают, что победитель пока не решился обратиться за призом, ведь он сразу же станет звездой всей страны, пишет KARK 4 News.

Согласно правилам Арканзасской стипендиальной лотереи, призы в размере 1 млн долларов и более, как этот исторический джекпот, необходимо забирать лично. Победитель должен заранее связаться с Центром обработки заявок.

В настоящее время выигрыши в лотерею облагаются федеральным налогом в размере 24% и налогом штата Арканзас в размере 3,9%. После уплаты налогов победитель может выбрать получение приза единовременной выплатой или в виде 30 ежегодных платежей.

Пока победитель не явится за этой баснословной суммой долларов, она остается нетронутой.

Это всего лишь второй случай продажи выигрышного билета Powerball в Арканзасе, первый был в 2010 году. Такая новость вызвала волну восторга в Каботе, где жители и сотрудники магазинов до сих пор не могут осознать масштабы победы.

Этот джекпот был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.