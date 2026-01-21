#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
507.05
594.82
6.51
Мир

Выигравший 900 млрд тенге в лотерею не явился за деньгами

Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:20 Фото: freepik
В США житель штата Арканзас стал победителем лотереи, выиграв джекпот в размере 1,8 млрд долларов (более 900 млрд тенге). Деньги разыграли еще в декабре 2025 года, но за ними до сих пор никто не пришел, сообщает Zakon.kz.

Один из крупнейших призов в истории лотерей США остается невостребованным. Билет был куплен в магазине Murphy USA в городе Кабота. Организаторы лотереи предполагают, что победитель пока не решился обратиться за призом, ведь он сразу же станет звездой всей страны, пишет KARK 4 News.

Согласно правилам Арканзасской стипендиальной лотереи, призы в размере 1 млн долларов и более, как этот исторический джекпот, необходимо забирать лично. Победитель должен заранее связаться с Центром обработки заявок.

В настоящее время выигрыши в лотерею облагаются федеральным налогом в размере 24% и налогом штата Арканзас в размере 3,9%. После уплаты налогов победитель может выбрать получение приза единовременной выплатой или в виде 30 ежегодных платежей.

Пока победитель не явится за этой баснословной суммой долларов, она остается нетронутой.

Это всего лишь второй случай продажи выигрышного билета Powerball в Арканзасе, первый был в 2010 году. Такая новость вызвала волну восторга в Каботе, где жители и сотрудники магазинов до сих пор не могут осознать масштабы победы.

Этот джекпот был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сломанный автомат принес удачу: американец выиграл 4,5 млрд тенге
16:34, 24 октября 2024
Сломанный автомат принес удачу: американец выиграл 4,5 млрд тенге
Выигравший 3,7 млрд тенге мужчина стал бездомным через несколько лет
11:58, 22 мая 2025
Выигравший 3,7 млрд тенге мужчина стал бездомным через несколько лет
Американец рассказал, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее
00:07, 30 ноября 2024
Американец рассказал, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: