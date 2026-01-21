#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцам, стоящим в очереди на госжилье, сообщили хорошую новость

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 21 января 2026 года проинформировали о запуске пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" в режиме онлайн, сообщает Zakon.kz.

Проект реализуется совместно с АО "Казахстанская жилищная компания" в рамках реинжиниринга процесса предоставления жилья в аренду с правом выкупа.

"Проект предусматривает онлайн-подачу заявлений и заключение электронных договоров на предоставление арендного жилья с правом выкупа через портал АО "Казахстанская жилищная компания". Все документы для государственной регистрации прав и обременений направляются в систему "Единый государственный кадастр недвижимости", – пояснили в госкорпорации в среду.

В рамках проекта осуществляется последовательное оформление аренды жилья с правом выкупа: от подачи документов и регистрации аренды, снятия обременения (после внесения полной выкупной стоимости) до оформления права собственности за физическим лицом.

"Пилотный проект направлен на автоматизацию и упрощение процессов оказания государственных услуг в сфере недвижимости. Проект ориентирован на граждан, состоящих в очереди на получение государственного жилья, включая социально уязвимые слои населения, работников бюджетной сферы и градообразующих предприятий. Арендное жилье с правом выкупа предоставляется на основании соглашений с местными исполнительными органами, а также государственными и негосударственными юридическими лицами", – уточнили в НАО.

Взаимодействие между регистрирующим органом и сторонами сделки осуществляется посредством видеоконференцсвязи в режиме реального времени.

"Пилотный проект с применением современных цифровых технологий, включая blockchain, направлен на упрощение оформления арендного жилья с правом выкупа, сокращение сроков оказания услуги, снижение затрат граждан, а также повышение прозрачности и доступности процесса", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

16 января 2026 года госкорпорация опубликовала важную и полезную информацию касательно цен и документов для оформления паспорта и водительских прав.

